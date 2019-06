Oostende sluit Noordzeeaquarium

Het gebouw is aan renovatie toe en de voorbije maanden werden daarvoor het nodige onderzoek gedaan. Daarbij is gebleken dat de technische installaties niet langer voldoen en dat het gebouw in een te slechte staat is om nog langer uit te baten. Het welzijn van de aanwezige dieren komt niet in het gedrang. Over de verdere toekomstplannen voor het Noordzeeaquarium is nog geen definitieve beslissing genomen.

In het Noordzeeaquarium zijn dertien aquaria met een zestigtal levende zeedieren. Daarnaast is er ook een tentoonstelling van opgezette zeldzame vissen en andere fauna en flora van de Noordzee.