Oostende sluit café voor handel in drugs

School in de buurt

Burgemeester Bart Tommelein besliste de handelszaak minstens voor een maand te sluiten. "De illegale drugshandel in het café vormde een serieuze bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. Bovendien ligt de zaak tegenover een middelbare school, waar ook voortgezette opleidingen, avondonderwijs en onderwijs voor anderstaligen wordt georganiseerd". Voor de burgemeester was de maat duidelijk vol. ‘Veiligheid is een absolute prioriteit voor dit stadsbestuur. Met deze sluiting voegen we de daad bij het woord. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze stad-aan-zee’ besluit hij.