Oostende pakt onbetaalde schoolfacturen aan

De komende jaren wil Stad Oostende de armoedetrend doen keren. Onderwijs is hierin een belangrijke pijler. Naast het leertraject zelf blijkt ook de betaalbaarheid vaak een probleem en soms zelfs een reden tot afhaken. Onderwijsinstellingen signaleren een stijgende problematiek. Tegelijk geven scholen aan dat zij die oplopende kosten moeilijk kunnen dragen. Sommige scholen schakelen ondertussen incassobureaus in.

“Scholen zijn onze belangrijke antennes voor het beleid. Iedereen komt er samen. Schoolteams detecteren heel snel problemen. Als Stad willen we met die signalen aan de slag gaan. Daarom zullen we nu scholen structureel ondersteunen via gerichte trainingen”, vervolgt Schepen Waldmann.

Preventieve aanpak

De Vlaamse overheid heeft enkele jaren geleden ingezet op deze problematiek door STOS in het leven te roepen (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen). STOS is een belangrijke partner voor scholenkoepels en lokale besturen. Ze ondersteunen scholen in hun aanpak van onbetaalde schoolfacturen en zetten duurzame begeleidingstrajecten op. Tot vorig jaar nam de organisatie enkel trajecten op binnen de scholen zelf. Vanaf dit schooljaar bieden ze de kans aan steden en gemeenten om in te tekenen op een maatgericht STOS-traject.

Julchen Buys, projectmedewerker STOS, legt uit: “Binnen deze begeleiding ligt de focus op een preventieve aanpak van onbetaalde schoolfacturen. Kostenbeheersing, betaalbaar onderwijs en een goede communicatie met ouders staan centraal. Dit neemt niet weg dat ook de opvolging van onbetaalde facturen zelf een plaats krijgt. Invorderen op een menselijke en sociale manier is hierbij het uitgangspunt. Na afloop van een train-de-trainer-opleiding mag elke deelnemer zich een gecertificeerd STOS-begeleider noemen.”