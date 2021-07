Oostende neemt voorzorgsmaatregelen na één positieve coronatest bij strandredders

Gisteren is één strandredder van Stad Oostende positief getest op corona. De redder had geen symptomen, de besmetting kwam aan het licht na een preventieve test.

Vijf andere redders die een hoogrisicocontact hadden, zijn meteen in quarantaine gegaan en worden zo snel mogelijk ook getest. Stad Oostende neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om verdere besmettingen te voorkomen.

Verdere besmettingen voorkomen

Stad Oostende neemt extra voorzorgsmaatregelen om verdere besmettingen te voorkomen. Via de coördinatie van de strandreddingsdienst zullen alle redders nog eens opnieuw gebrieft worden over de belangrijke stappen om veilig te werken: afstand houden waar dat mogelijk is (ook met collega's), het dragen van een mondmasker en het volgen van alle speciale coronaprocedures.

De strandreddingsdienst staat binnen Stad Oostende garant voor een (levens)belangrijke dienstverlening, zeker met de drukste zomerperiode voor de deur. Het is dus cruciaal dat verdere besmettingen zo veel mogelijk vermeden worden.