Oostende neemt afscheid van Arno

Sinds 12 uur deze middag ligt er in de Grote Post in Oostende een rouwregister ter ere van Arno. De rockster overleed gisteren na een slepende strijd tegen pancreaskanker.

Oostende is in diepe rouw na het overlijden van stadsicoon en ereburger Arno. De vlaggen hangen halfstok, aan z’n muurschildering op het stadhuis leggen fans bloemen neer en ’s avonds weerklinken er de grootste hits van de legendarische zanger. Stad Oostende opende vandaag ook een rouwregister in de Grote Post. Verschillende mensen schreven ondertussen al wat neer in het boek. Ook online kunnen fans hun medeleven betuigen. Het rouwregister blijft nog liggen tot zondagavond. Er zelf een boodschap in schrijven kan elke namiddag.

In Brussel, waar Arno woonde, ligt er eveneens een rouwregister.