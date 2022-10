Oostende meet schade op, 20 gezinnen kunnen nog niet naar huis

In Oostende wordt de schade opgemeten na de zware gasexplosie van gisterenmiddag. Deze nacht zijn nog brokstukken naar beneden gekomen, en door een breuk in de waterleiding heeft de buurt ook geen water.

Sowieso is een twintigtal panden zo erg beschadigd dat de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Dat is vanmorgen gezegd op een infovergadering in de Grote Post.

De gasontploffing in de Ooststraat gisteren heeft heel wat schade aangericht. Een stabiliteitsingenieur is de situatie ter plaatse grondig aan het onderzoeken. Enkel zones die voldoende veilig zijn, zullen worden vrijgegeven. Daar kunnen dan ook dringende werkzaamheden starten, zoals noodzakelijke ingrepen om woningen voldoende af te sluiten. Daar zal in de loop van de dag meer duidelijkheid over zijn.

Het infonummer 059 25 80 30 blijft vandaag bereikbaar voor vragen. Verschillende diensten staan paraat om de mensen verder te helpen: stadsdiensten, woonbegeleiding, CAW, Psychosociale ondersteuning, Rode Kruis, …