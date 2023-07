Oostende maakt strand toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het gaat om een tijdelijke constructie in beton die na het badseizoen terug opgeborgen wordt. Het is voor rolstoelgebruikers een grote verbetering, maar ook mensen met een kinderwagen maken er gebruik van. "We zijn in 2020 gestart met het toegankelijk maken van onze stranden en vandaag kunnen we al de vierde locatie toegankelijk maken. De eerste locatie is op Mariakerke. Daar hebben we een voorziening van Zee Zorgeloos met een elektrische rolstoel waarbij je volledig autonoom tot aan het water kunt gaan", vertelt schepen voor toegankelijkheid, Hina Bhatti.