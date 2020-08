Oostende maakt klimaatplan op met experten en inwoners

Daarvoor wordt een nieuw klimaatplan voorbereid dat tegen volgend voorjaar klaar moet zijn. Kris Derveaux werd aangesteld als klimaatmanager en moet het plan opmaken met een team van experten en Oostendenaars. "We gaan voor een ambitieus en geïntegreerd plan waarin alle kernthema's die verband houden met klimaat doorgelicht worden", zegt schepen voor milieu Silke Beirens. De stad heeft alvast de nodige middelen voorzien.

Uitstoot nog verder reduceren

De haven is een belangrijke pijler voor de bouw van windturbines op zee, er wordt volop werk gemaakt van nieuwe fietsinfrastructuur, en er is het warmtenet. Oostende scoort al goed, met een CO2-uitstoot die per huishouden 35 procent lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Maar het kan altijd beter. -85 procent is het streefdoel. In februari volgend jaar wordt het klimaatplan uitgerold, tegen 2050 moet de klimaatneutrale ambitie realiteit zijn geworden.