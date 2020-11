Oostende lanceert Christmas Tour op TikTok

Oostende lanceert een TikTokTour in het thema van kerst. Ook in het voorjaar was er al eens zo'n interactieve wandeling.

Op de app Tiktok maak en deel je korte muziekvideo's. In de 'Christmas TikTokTour' ga je langs tien iconische en verlichte locaties in de badstad. Zo loopt de route onder meer langs Kursaal Oostende, de Mercator en het Vissersplein. Nieuw aan de route zijn enkele nieuwe locaties die volledig in kerstthema zijn ingericht. Onder meer het huis van de kerstman, kerstchalets en kerstbomen komen aan bod. Ook wordt er voor sfeervolle kerstverlichting gezorgd.

Eerste tour succes

De nieuwe wandeling zal vanaf 7 december gratis te downloaden zijn via www.tiktokoostende.be of af te halen bij Toerisme Oostende vzw. De originele TikTokTour die in het voorjaar werd gelanceerd, was alvast een succes en lokte bijna 20.000 mensen naar Oostende. Het TikTok-account van Oostende heeft al zo'n 40.200 volgers.