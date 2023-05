Oostende krijgt twee kerstmarkten

Oostende vormt het Leopoldpark ook volgende winter om in een feeëriek winterpark met kerstchalets en met een drijvende schaatspiste. Maar er komt dus een extra kerstmarkt op het Wapenplein. Daarmee wil Oostende de link leggen tussen het Leopoldpark en het handelscentrum. De nieuwe indeling geldt al zeker voor drie jaar.

"De spreiding van de kerstmarkt over twee pleinen is een win-win," zegt burgemeester Bart Tommelein. "We betrekken de kerstshopper, wat ook voor de Oostendse handelaars een pluspunt is. Tegelijk vergroten we het draagvlak bij de inwoners rond het Leopoldpark, door een betere spreiding van de bezoekers. Schaatsers zullen nog steeds terecht kunnen in het Leopoldpark en met de tweede kerstmarkt willen we nog meer inzetten op de beleving voor de inwoners en bezoekers."

Bekijk ook: