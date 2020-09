Oostende krijgt fibernetwerk

Tegen eind 2022 zal Proximus fiberdekking bieden aan meer dan 40.000 woningen en bedrijven in Oostende. Fiber is het breedbandnetwerk van de toekomst. Met fiber kunnen alle gezinsleden tegelijk surfen, video’s streamen en online gamen zonder vertraging of kwaliteitsverlies.

'Stad Oostende wil een ‘slimme stad’ zijn, stevig met de voeten in het heden maar met oog voor de toekomst. De lat ligt hoog want in ons dagelijks leven en ook binnen het gezin krijgt het online gebeuren een steeds belangrijkere plaats. Digitaal les volgen, streamen, surfen, gamen terwijl ook andere toestellen met artificiële intelligentie functioneren: een fiberverbinding maakt dit allemaal mogelijk. Ik ben blij met deze versnelling hoger', aldus Bart Tommelein, burgemeester van Oostende.

Met het oog op de uitrusting met fiber heeft Proximus de stad opgedeeld in verschillende zones. De uitrol verloopt in fasen, steeds in overleg met het stadsbestuur.