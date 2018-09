Oostende krijgt 500 nieuwe sociale appartementen

In Oostende hebben de twee sociale huisvestingsmaatschappijen de plannen voorgesteld voor een groots nieuwbouwproject op de wijk De Nieuwe Stad.

De bestaande appartementen, zo’n vierhonderd in totaal, gaan tegen de vlakte en worden vervangen door 500 nieuwe.

De Nieuwe Stad, een sociale hoogbouwwijk, dateert van de jaren zeventig en is dringend aan vervanging toe. Een groep van Deense en Belgische architecten staan in voor het grootschalig sociale woningbouwproject dat aan de strengste energienormen zal voldoen. Om te voorkomen dat er al te veel verhuisbewegingen zouden ontstaan voor de 400 gezinnen die er wonen, zal er gebouwd worden voor de huidige woontorens gesloopt worden. Over twee jaar wordt er met de bouwwerken gestart.