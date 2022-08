Oostende klaar voor Rammstein

Oostende is klaar voor het optreden van Rammstein. De populaire Duitse metalband treedt vanavond en morgenavond op en lokt zo'n 100.000 muziekliefhebbers naar de badstad. Het is het eerste evenement op de nieuwe festivalweide Park De Nieuwe Koers, in de buurt van de luchthaven in Oostende.

Heel wat buurtbewoners gingen vanmorgen al een kijkje nemen en de muziekfans stromen ook toe in de buurt. De locatie van het optreden is uniek: zo dicht bij zee. Batist Bulcke woont vlakbij. Hij volgde de hele opbouw en vond het best wel fascinerend. Vanavond gaat hij ook kijken. Morgen volgt hij het concert met vrienden vanop zijn terras.

Tickets in mum van tijd uitverkocht

Om 16 uur vanmiddag gaan de deuren open en kan het publiek een plaats zoeken op de festivalweide. Om 19u30 start het voorprogamma: Dua Abélard.

Om 20u35 is dan het moment waar velen naar hebben uitgekeken: dan stapt Rammstein op het podium voor hun optreden. Dat belooft heel spectaculair te worden want de band heeft een ijzersterke reputatie. De Duitse metalband is heel populair. De tickets waren in voorverkoop in een mum van tijd uitverkocht.

Een kijker maakte prachtige luchtfoto's met een drone van Park De Nieuwe Koers (zie hieronder).