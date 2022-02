"Oostende kaapt onze garnaalkroket:" Westkust niet opgezet met erkenning Oostende garnaalkroket

"Oostende kaapt de garnalenkroket," en "de enige tweesterrenkroket vind je aan de Westkust": Het nieuws over de erkenning van de Oostendse garnalenkroket als officieel Vlaams streekproduct is slecht gevallen aan de westkust.

Feestelijk moment vorige week: Oostende vierde de officiële erkenning van de Oostendse garnaalkroket als officieel Vlaams Streekproduct. Die moet gemaakt zijn met garnalen gevangen door Oostendse vissers, moet minstens een derde garnalen bevatten en de lokale bevolking moet de lekkernij als streekeigen beschouwen. Burgemeester Tommelein riep Oostende uit als hoofdstad van de garnaalkroket. (lees verder onder de foto)

"Hier traditie"

Maar aan de Westkust hebben ze zich serieus verslikt in het feestelijke nieuws wat verderop. "Koksijde-Oostduinkerke heeft een jarenlange traditie als garnalengemeente," zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. "Onze garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke is immaterieel cultureel erfgoed van Unesco. Onze hotelschool is wereldtop. Onze horeca- en vishandelzaken hebben naam en faam. De traditioneel vervaardigde garnaalkroketten met de Nieuwpoortse garnaal binnen de horeca aan de Westkust is zeker een Vlaamse ambachtelijk streekproduct."

"Hier enige tweesterrenkroket"

Ook sterrenchef Stephane Buyens van Le Fox in De Panne -en schepen van Toerisme in De Panne- geloofde zijn eigen oren niet: "Tussen De Panne en Nieuwpoort zwemt een prachtig beestje, de grijze Westkust-garnaal. De smaak van deze garnaal is uniek qua finesse, door de kwaliteit van ons zand en water. Wat de kroketten betreft, is daar de enige tweesterrenkroket te vinden aan zee. Le Fox in De Panne maakt deze onafgebroken sinds 1947. Garnaalgerechten zijn hier meer dan de kroket. Gekruid met een visserstraditie van meer dan honderd jaar garnalen verwerken, zijn ze hier gewoonweg het beste ter wereld.” (lees verder onder de foto)

Ook de Koninklijke Orde van de Paardevisser verwijst naar een garnaalproeverij in 2009. De Nieuwpoortse garnaal kwam daar toen als beste uit qua smaak en textuur. (lees verder onder de video)