Oostende haalt duizend weesfietsen op

De Gemeenschapswachten halen het hele jaar door weesfietsen op. Een weesfiets is een fiets die op het openbaar domein staat en reeds langere tijd niet in gebruik is of die geen eigenaar meer lijkt te hebben. In 2021 vonden de ze in totaal 1.041 weesfietsen. Opruimactie aan station “We hebben het enerzijds over fietswrakken. Dit zijn verwaarloosde fietsen met bijvoorbeeld een platte band, defect zadel of het ontbreken van een ketting. Daarnaast zijn er ook veel fietsen die wel nog perfect functioneren, maar nooit gebruikt worden, alsook gestolen fietsen,” zegt schepen Maxim Donck, bevoegd voor de Gemeenschapswachten. Naast het ad hoc ophalen van weesfietsen houden de Gemeenschapswachten om de 3 à 4 maanden een opruimactie aan het station. Dit gebeurt in opdracht van de NMBS en in samenwerking met Fietspunt. “We plaatsen een label op de fiets en volgen dit drie weken op. Als de fiets daarna niet gebruikt werd, wordt hij meegenomen.” Eigenaar terugvinden De fietsen worden drie maanden bewaard. Tijdens die periode proberen ze de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Van de opgehaalde weesfietsen werd vorig jaar 11,8 procent aan de eigenaar terugbezorgd. Merk je een weesfiets op? Een melding kan gemaakt worden via de signaalkaart op de website van de Stad Oostende. De Gemeenschapswachten volgen dit verder voor je op. Om je fiets makkelijker terug te vinden, kan je die ook altijd laten markeren.