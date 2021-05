Oostende haalt afval sneller op in de binnenstad

Vanaf vandaag tot en met 31 augustus wordt in de binnenstad van Oostende een extra ophaalwagen ingeschakeld voor de huisvuilophaling.

Zo kan het huisvuil in de binnenstad tegen de middag worden opgehaald, wat zorgt voor een nettere binnenstad, en minder overlast voor de 'meeuwengevoelige' wijken.

Opengepikte afvalzakken

"Tijdens de warmere zomermaanden wordt het huisvuil vaker en sneller opgemerkt door de meeuwen, wat vaak voor heel wat afval in het straatbeeld zorgt. Daarom schakelen we een versnelling hoger. Hoe sneller we het huisvuil ophalen, hoe netter onze binnenstad, en hoe sneller onze stadsdiensten onze straten nadien kunnen reinigen en opengepikte zakken kunnen opruimen", aldus eerste schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw. De ophaling start nog steeds om 07.00 uur maar zal dus sneller afgewerkt worden. De bewoners kunnen hun afval (huisvuil en PMD, papier en karton) aanbieden vanaf 05.00 uur.