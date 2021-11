Oostende: evenementen geannuleerd, "aub geen staande recepties meer"

De cijfers geven aan dat het virus nog steeds sterk circuleert in Oostende, waarbij ook heel wat mensen besmet blijken zonder dat ze symptomen hebben.

Voorlopig geen staande recepties

Op recepties staan mensen vaak dicht bij elkaar en lopen aanwezigen vaak rond waarbij ze op korte tijd veel contacten hebben. Zo kan het virus op dit soort evenementen makkelijk circuleren. Stad Oostende besliste daarom om voorlopig zelf geen staande recepties meer te organiseren. Dat betekent dat er voor huwelijken, jubilea, ontvangsten,... voorlopig geen staande recepties meer kunnen doorgaan. Ook de geplande ontvangst van de SARO (Senioren Adviesraad Oostende) op zaterdag 20 november wordt daarom uitgesteld. De Veiligheidscel beveelt ook alle Oostendse verenigingen, maar ook bedrijven en particulieren aan om voorlopig geen staande recepties meer te organiseren.

Eindejaarsevenementen

Stad Oostende besliste zelf om het Eindejaarsvuurwerk voor dit jaar af te gelasten. Het DS Podcastfestival dat begin december gepland stond, wordt door organisator De Standaard uitgesteld naar begin april. Ook de Nieuwjaarsduik zal dit jaar niet doorgaan. De Nieuwjaarsreceptie voor inwoners en tweedeverblijvers (normaal gepland op 9 januari) en de aanpak hiervan wordt de komende weken verder bekeken.

Winter in het park gaat wel door

Stad Oostende blijft voorlopig uitgaan van een eindejaarsperiode met een aantal evenementen die kunnen doorgaan omdat ze buiten en coronaproof georganiseerd zullen worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over Winter in het Park in het Leopoldpark of de Lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Bij de Lichttunnel zal niet gewerkt worden met klank- en lichtshows op vaste tijdstippen, maar zal er een permanente sfeer- en lichtanimatie zijn waardoor een goede spreiding van het publiek gegarandeerd is.