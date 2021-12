Oostende en KVO zamelen warme winterkledij in

Die wordt geschonken aan personen die het financieel niet breed hebben en het extra moeilijk hebben in de koude wintermaanden. Ze zijn onder meer op zoek naar warme truien, jassen, sjaals, mutsen en handschoenen, maar ook hoodies en slaapzakken bijvoorbeeld.

Woordvoerde Bram Keirsebilck van KV Oostende: "We beseffen dat er in Oostende heel veel uitdagingen zijn. In onze jeugdwerking worden we soms zelf geconfronteerd met kinderen in moeilijke leefsituaties, wij zien onze steun bij sociale projecten dan ook als deel van onze opdracht." Tot en met 23 december kan winterkledij bezorgd worden bij de fanshop van KV Oostende op vaste tijdstippen. Dat kan ook in de jeugdkantine op de Schorre tijdens trainingen.

Straathoekwerkers

Het zijn de straathoekwerkers van Oostende die de kleding zullen bezorgen aan mensen die het nodig hebben. Ze zijn dag in dag uit op stap in de wijken en bereiken mensen die niet altijd de stap zetten naar andere hulp". "Naarmate er vertrouwen komt kunnen ze vaak grote stappen zetten op weg naar een menswaardig leven, maar vaak zit die eerste stap in hulp voor voeding, kledij of basisgezondheidszorg. Deze actie is om die reden heel waardevol voor ons, het geeft ons handvaten om met mensen in gesprek te gaan." aldus schepen van Welzijn Natacha Waldmann.