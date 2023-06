Oostende en Antwerpen eren Ensor met ambitieus programma

Straks is het 75 jaar geleden dat kunstenaar James Ensor overleed in Oostende. Om dat te herdenken slaan Antwerpen, waar de grootste Ensorcollectie ter wereld hangt, en de kuststad, de handen in elkaar. De voorstelling van ‘Ensor 2024’ gebeurt in het KMSKA in Antwerpen.

In Oostende, waar de pionier van de moderne kunst nagenoeg zijn hele leven doorbracht, zal tot augustus alles in het teken van de kunstenaar staan, daarna is Antwerpen aan de beurt.

Oostende trapt het Ensorjaar af met een verrassende tentoonstelling in Mu.ZEE rond stillevens – een minder bekend aspect van Ensors werk. Oostende benadert het Ensorjaar als een stadsfestival van 9 maanden dat elke Oostendenaar zal raken. Bart Tommelein, burgemeester stad Oostende: "Het verhaal van Ensor is onlosmakelijk verbonden met Oostende, de plek waar hij – op drie studiejaren in Brussel na - zijn hele leven woonde en uiteindelijk ook begraven ligt. Als stad neemt Oostende het voortouw voor een jaarvullend stadsfestival met naast tentoonstellingen ook een beleving in de hele stad. We werken hiervoor samen met het brede culturele veld, lokale ondernemers en vooral de Oostendenaren zelf – die zoals jullie weten hun creatieve stadsgenoten blijvend koesteren."

Internationaal hoge toppen scheren

De Vlaamse regering voorziet 4,5 miljoen euro en wil met het gedenkjaar internationaal hoge toppen scheren. Ze rekent op zo’n 800.000 bezoekers. Minister-president en minister voor Cultuur Jan Jambon: "De Vlaamse steun is aanzienlijk maar nodig om de internationale ambities waar te maken. Met een tiental tentoonstellingsprojecten, een stadsfestival in Oostende, een wetenschappelijke conferentie en een ambitieuze promocampagne in binnen- en buitenland hopen we er op om niet minder dan 800.000 bezoekers te mogen ontvangen uit binnen en buitenland. Ons erfgoed en het vakmanschap van onze meesters blijven visitekaartjes voor het Vlaanderen van vroeger en morgen."