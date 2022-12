Oostende doet niet mee aan de race voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Volgens schepen van Cultuur Bart Plasschaert was dat wel een idee uit het bestuursakkoord, maar heeft de stad nooit een officiële kandidatuur ingediend.

Zo neemt Oostende afstand van de strijd tussen Brugge en Kortrijk in dit dossier. Die willen in 2030 allebei Europese Culturele Hoofdstad worden. Brugge was dat al eens in 2002.

Oostende wil inzetten op het Ensorjaar in 2024 en op culturele festivals verspreid over het jaar, zoals Theater aan Zee of de fotobiënnale.

