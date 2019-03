Oostende bindt de strijd met armoede aan

Zes maatschappelijk werkers zullen het VOLT-team vormen. Ze zullen telkens één jaar lang mensen intensief begeleiden op diverse levensdomeinen zoals wonen, werk, gezondheid maar ook opvoeding. In eerste instantie wordt er ingezet op dringende noden, later verschuift de focus naar het verstevigen van een netwerk zodat de geboekte vooruitgang ook in de toekomst standhoudt.

Burgemeester Tommelein: 'Prioriteit van stadsbestuur'

Burgemeester Bart Tommelein: “We richten ons met VOLT op mensen in verschillende situaties, maar we zullen in de beginfase vooral focussen op kinderarmoede. Gezinnen met heel jonge kinderen, alleenstaande ouders en jongeren die al heel vroeg op eigen benen moeten staan zijn vaak extra kwetsbaar en willen we van heel dichtbij kunnen begeleiden. We kiezen voor een doordachte, structurele aanpak met als doel de armoede in onze stad terug te dringen, dat is een absolute prioriteit van dit stadsbestuur.”

Lees verder onder de foto.

VOLT-team 24/7 beschikbaar

De maatschappelijk werkers gaan intensief aan de slag met mensen en zullen 24/7 beschikbaar zijn voor hun gezinnen. Daarnaast wordt het aantal dossiers per maatschappelijk werker teruggebracht naar 15 om een hoge intensiteit te garanderen.

Schepen Waldmann: 'Integrale aanpak'

“Het VOLT-team zal mensen begeleiden in hun eigen leefwereld. Dit project wordt niet gemaakt achter een bureau. De begeleider wordt voor één jaar een vaste waarde in het traject van kwetsbare mensen, waarbij samen met de mensen een integrale aanpak van hun moeilijkheden wordt vorm gegeven. We willen mensen in armoede helpen versterken, met hopelijk op termijn een duidelijke kentering tot gevolg.” aldus schepen Waldmann