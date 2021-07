Oostende beter beschermd tegen stormvloeden

Daarmee is de zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai beter beschermd tegen zware stormvloeden. Ook de omgeving is verfraaid. Tussen de bestaande stormmuren bouwde MDK een nieuw vast stukje stormmuur. Daarnaast is ook geïnvesteerd in een mobiele stormmuur die snel kan geactiveerd worden. Het gaat om hetzelfde type mobiele kering als verder op de zeedijk ter hoogte van de Albert I-promenade. Alles samen een investering van 4 miljoen euro.

Al 240 miljoen voor zwakke plekken aan de kust

De mobiele muur werkt opnieuw met deze fundamenten waar de brandweer snel een mobiele stormkering in kan vastklikken. De werf maakt uiteraard deel uit van het masterplan kustbescherming. Op tien jaar tijd is er al 240 miljoen euro geïnvesteerd. Een duizendjarige storm zou een waterstand van 7 meter creëren en dat is ruim twee meter hoger dan het normale maximum. De muurtjes moeten dan voorkomen dat er enkele miljoenen liters zeewater in de binnenstad stroomt en slachtoffers maakt zoals in 1953.