Oorzaak vervuiling Brugse Reien deels ontdekt

Na een week hebben ze in Brugge de oorzaak gevonden van de vervuiling van de Reien. Een breuk in de muur van een opvangreservoir ligt aan de basis.

Als het hevig regent zoals vorige week en begin deze week stroomt het water eerst in een opvangreservoir voor het in de Brugse Reien loopt, om het vuil tegen te houden. Maar door een breuk is er toch vervuiling in de Reien terechtgekomen.

Ze gaan de breuk nu zo snel mogelijk herstellen.

Nog niet helemaal duidelijk

Op een deel van het water in de Augustijnenrei dreef ook olie. Waar die precies vandaan komt, moet verder onderzoek uitwijzen.

Door de vervuiling moest het Vogelopvangcentrum enkele jonge meerkoeten redden. De beestjes zaten volledig onder de olie. Ook de jaarlijkse Reitjessprong van Sint-Leo Hemelsdaele kon daarom niet doorgaan.