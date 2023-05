Het parket is nog altijd bezig met het onderzoek naar de exacte oorzaak van het dodelijk arbeidsongeval op een deathride in Zwevegem. Die staat dus op vandaag nog altijd niet vast.

Op de belevingssite Transfo in Zwevegem kwam vorige week woensdag een 24-jarige monitor om het leven. De jongeman maakte een dodelijke val van een deathride. Heel wat scholieren zagen het gebeuren, want er was een Grote Happening bezig waaraan meer dan duizend leerlingen tussen 12 en 18 jaar deelnamen.

Wat er precies is misgelopen, is een week na de feiten, nog altijd niet duidelijk.

