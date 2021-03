Oorlogsverleden van Wingene wordt duidelijker

Weinig mensen weten dat Wingene een belangrijke rol speelde in de luchtoorlog tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Duitsers lieten toen een militair vliegveld aanleggen aan de Hillesteenweg. En daar stegen hun vliegtuigen op, die naar de frontlinie vlogen. Lieven Vandecaveye uit Zwevezele heeft er een boek over geschreven, om dit stukje vergeten geschiedenis voor het nageslacht te bewaren. Eerder bouwde hij ook al een replica van een Duitse verkenningsvliegtuig.

Vandecaveye baseerde zich op authentieke foto’s om het toestel op schaal na te bouwen. "De meeste vliegvelden staan op kaart, maar Wingene bleef tot drie jaar geleden onbekend. In het opzoekingswerk naar het vliegtuig dat ik gebouwd heb, won ik meer en meer informatie, voornamelijk uit Duitse dagboeken en archieven, maar ook uit Amerika" zegt hij.

Rode Baron

De beruchte Rode Baron kwam hier enkele keren op bezoek en van hieruit steeg ook het verkenningsvliegtuig op, dat even later de Franse piloot Guynemer boven Poelkapelle zou neerschieten. De vliegtuigloodsen stonden op Wingene Zuid. De start- en landingsbaan lag op Wingene Noord. Het zijn opmerkelijke verhalen, die vreemd genoeg uit de oorlogsherinneringen gewist zijn. Een Duitse piloot vloog zelfs tegen de kerktoren van Wingene aan. Het boek beschrijft ook een stuk van de tweede wereldoorlog, toen twee geallieerde bommenwerpers in Wingene neerstortten.