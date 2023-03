Oorlogsdagboek Izegemnaar Jules Geldhof in 'In Flanders Fields Museum'

Zaterdag overhandigde de familie van Jules Geldhof officieel het oorlogsdagboek van hun grootvader aan het 'In Flanders Fields Museum' in Ieper. Tijdens WO I noteerde en fotografeerde de Izegemnaar wat hij meemaakte en wat hij zag en aan en achter het front.

Uniek voor een getuigenisdocument van WOI is dat het boekje eindelijk weer thuis is nadat het enkele jaren geleden opdook in Australië. Een Australische familie had het boekje al die tijd in bezit, want het is jarenlang gekoesterd door een Australische verpleegster. Zij bewaarde het als een aandenken aan haar patiënt Jules en haar carrière in het militair hospitaal. De bal gaat aan het rollen wanneer de familie van de verpleegster contact neemt met de Belgische ambassade in Australië.

Van Izegem tot Australië

Jules diende in de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger bij de genietroepen wanneer hij in 1917 gewond geraakt en in Birmingham verzorgd werd door de Engelse verpleegster Clara Carter. De relatie tussen de twee bleef onduidelijk. Clara huwde in 1919 met de Australiër Ernest Ray die in 1918 ook in het hospitaal verbleef. Na hun huwelijk emigreerde het koppel naar Australië en zo kwam het oorlogsdagboek daar terecht. Toen het dagboekje recent van onder het stof werd gehaald kreeg het heel wat media-aandacht in Australië. Jules zijn dagboek getuigt van een soldaat die de omstandigheden scherp observeerde en beschreef, afgewisseld met foto's.

Unieke getuigenis voor Ieperse Museumcollectie

Meer dan 60 jaar na zijn dood brengt het oorlogdagboek de familie van Jules Geldhof weer dichter bij elkaar. De nakomelingen van Jules beslisten om dit uniek oorlogsdocument en bijzonder aandenken aan opa Jules te schenken aan In Flanders Fields museum. Het museum spreekt van een sterke getuigenis over het leven van een frontsoldaat en een zeldzaam document over de Eerste Wereldoorlog.