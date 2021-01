In Middelkerke is een toegangsdeur ontdekt naar een Duitse schuilplaats of bunker uit de Tweede Wereldoorlog, onder het voormalig casino. Of de vondst voor vertraging zorgt is nog niet duidelijk.

Onder het voormalig casino was er een Duitse commandopost. De toegang naar de schuilplaats is in elk geval goed bewaard gebleven. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er achter de deur nog schuilgaat, en in welke staat. Of de bouw van het nieuwe casino daardoor later zal starten is nog niet zeker.