Oorlogsbom ontploft, landbouwster krijgt scherven in gelaat

Het is een dubbeltje op zijn kant geweest voor een landbouwersgezin in Langemark-Poelkapelle.

Tijdens het planten van aardappelen ontplofte een bom uit de Eerste Wereldoorlog. De boerin Christien Baelde kreeg scherven in het gezicht en werd bedolven onder een geel poeder, dat brandwonden veroorzaakt. Ook haar zoon Brecht kreeg een laag poeder over zich heen. Christine werd naar de spoeddienst doorverwezen voor de eerste zorgen en dan naar het brandwondencentrum in Nederoverheembeek.

" Ik moet nu vrijdag terug naar Nederoverheembeek omdat die scherven nog allemaal in mijn gezicht zitten. Ze konden er op dat ogenblik nog niet aan doen, dus gaan ze kijken op ze natuurlijk moeten uitgroeien of als ze die gaan verwijderen", zegt ze. Het is niet uitzonderlijk dat springtuigen naar boven komen tijdens het bewerken van de akkers. Alle landbouwers in de Westhoek worden ermee geconfronteerd. Er gebeuren maar zelden ongevallen, maar ongevaarlijk is het niet.

DOVO haalt nog altijd 165 ton op

Vorig jaar, in 2020 heeft de ontmijningsdienst van het leger DOVO in Poelkapelle zo’n 165 ton springtuigen uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek opgehaald. Een groot deel ervan is niet-ontplofte munitie, die altijd als gevaarlijk beschouwd moet worden. Die komen het vaakst naar de oppervlakte bij het bewerken van het land en doorgaans gooien landbouwers die dan aan de kant.

Vaak is die oorlogsmunitie mechanisch defect. Maar zelfs 100 jaar later staan heel wat van die niet-ontplofte springtuigen nog op scherp en hun stabiliteit is hoogst onzeker. En zelfs na 100 jaar kan die nog even gevaarlijk zijn. Het gevaar bestaat er niet zozeer in dat de bommen zomaar tot ontploffing komen, maar elke manipulatie houdt een reëel risico in. De ontmijningsdienst van defensie vraagt ze in elk geval niet aan te raken of te verplaatsen.