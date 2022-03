Oorlog heeft impact op toelevering zonnebloemolie en alternatieven

Moeten we binnenkort vrezen voor ons frietje met mayonaise door de oorlog in Oekraïne? Een sauzenfabrikent merkt een tekort aan zonnebloemolie.

Vijfenzeventig procent van de gebruikte zonnebloemolie is afkomstig uit Oekraïne en Rusland, markten die zwaar verstoord zijn door de oorlog.

En dus dreigt er hier schaarste, en niet alleen van zonnebloemolie, want iedereen gaat op zoek naar alternatieven, waardoor het probleem alleen maar verder opschuift. Zo is Geert Vandaele sauzenfabrikant. Hij werkt daarvoor niet meteen met zonnebloemolie, die nu geblokkeerd is in Oekraïne, een van de grootste producenten. Maar omdat iedereen naar alternatieven grijpt, komt ook hij in de problemen.

Alles is duurder geworden, niet alleen de olie, maar ook andere ingrediënten zoals zetmeel. En er zijn de torenhoge energiefacturen.