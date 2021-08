Oom van koningin Mathilde en oud-burgemeester Poperinge Henri d'Udekem d'Acoz (87) overleden

Graaf Henri d’Udekem d’Acoz is overleden. De voormalige burgemeester van Poperinge werd 87 en overleed bij hem thuis, in Proven. Hij raakte in heel Vlaanderen bekend toen koning Filip in 1999, toen nog prins Filip, in het huwelijksbootje stapte met Mathilde, de nicht van 'nonkel Henri'.

Henri d’Udekem d’Acoz was pas 26 als hij burgemeester van Proven werd. Dat is in het jaar 60. Hij zal 46 jaar lang in de gemeentepolitiek actief zijn. Dat hij industrie naar de stad kan lokken, en dat Poperinge een nieuwe bib krijgt, noemt hij twee belangrijke verwezenlijkingen.

De man was ook advocaat en hij had er ook af en toe één zelf nodig. Zo werd hij in 2004 veroordeeld voor belangenneming, omdat hij als burgemeester het huisje van zijn broer Patrick, met wie het niet botert, onbewoonbaar liet verklaren. Een smet op zijn carrière, waar hij ook in latere interviews zijn frustratie over uit.

Op 4 april 2005 stapte de verstokte vrijgezel onverwachts in het huwelijksbootje. Marie-Madeleine Kervyn d'Oud-Mooreghem was de gelukkige.