Ook zonnepanelen op Roeselaarse scholen: "Goede voorbeeld voor energiebesparing"

Eind september zullen alle stedelijke basisscholen van Roeselare zonnepanelen hebben. "Zo geven we ook in het stedelijk onderwijs het goede voorbeeld en werken we mee aan de noodzakelijke energiebesparing", zegt schepen Nathalie Muylle.

De algemene doelstelling is om tegen 2025 over het volledige Roeselaarse grondgebied minimaal 50 GWh zonne-energie per jaar op te wekken. Dat komt overeen met een gemiddeld jaarlijks energieverbruik van 14.286 gezinnen en is goed voor een reductie van 11.000 ton CO2-uitstoot.

60% minder elektriciteitsverbruik

De zon schijnt ook volop op de schoolgebouwen van SBS De Brug, SBS De Octopus en SBS De Vlieger. "Goed voor een oppervlakte van 1180 m² waar we de zonnestralen voortaan zullen opvangen. De panelen die we plaatsen zullen 246 600 KWh aan zonne-energie kunnen opwekken."

Zo kan de Stad maar liefst 60 procent besparen op het huidige elektriciteitsverbruik.

Tegen eind september zullen de installaties afgewerkt en operationeel zijn.