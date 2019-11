Ook West-Vlamingen protesteren tegen besparingen in cultuur

Enkele honderden mensen uit de Vlaamse cultuursector hebben vanmorgen aan het Vlaams Parlement actie gevoerd tegen de besparingen in de cultuursector. Onder hen ook West-Vlamingen Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu en Wim Opbrouck.

Zaterdag raakte bekend dat de Vlaamse regering bespaart in de cultuursector. In de werkingssubsidies komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen. Voor hen wordt de besparing tot 3 procent beperkt. De projectsubsidies zakken dan weer fors: met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen euro in 2020.

De voorbije dagen kwam er vanuit de culturele sector forse kritiek op de besparingen. Dinsdagavond zakten meer dan tweeduizend cultuurliefhebbers en sympathisanten af naar de Brusselse Beursschouwburg. En vandaag voerden enkele honderden mensen uit de sector actie aan het Vlaams Parlement. De manifestanten vrezen dat de besparingen een zware impact zullen hebben op de sector. Ze vragen de Vlaamse regering de besparingen terug te draaien.

Minister Jambon zelf is naar eigen zeggen wat verbaasd over het protest. Hij nodigt de cultuursector wel uit om zelf een alternatieve besparing voor te stellen. Daarover wil hij dan in debat gaan met de sector.