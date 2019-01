Ook West-Vlaming Thomas Louwagie uit Diksmuide zit vast in Sölden. Hij maakte deze beelden in de sneeuw. Ondertussen is Louwagie al op weg naar huis, een dag later dan gepland.

Ook West-Vlamingen zitten vast in Oostenrijk door hevige sneeuwval https://t.co/NvZ8DqPFkx #FocusWTV (beelden Thomas Louwagie) pic.twitter.com/bk9STYyfxT — Focus & WTV (@FocusWTV) January 6, 2019