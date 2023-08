In het onderzoek naar radiopresentator Sven Pichal is ook een uitgeweken West-Vlaming betrokken. Dat bevestigen verschillende bronnen.

Het gaat om een dertiger uit Ieper, die nu in Antwerpen woont. De man is net als Pichal en nog drie anderen opgepakt in een zaak rond beelden van kindermisbruik. De raadkamer besliste vandaag dat hij z’n voorarrest thuis mocht verderzetten met een enkelband, maar daartegen ging het parket in beroep. Hij blijft dus zeker nog twee weken in de gevangenis.