Ook in West-Vlaanderen voorjaarsklassiekers zonder publiek

Ook in West-Vlaanderen zal er in 2021 bij de voorjaarsklassiekers, langs het hele parcours, geen publiek toegestaan zijn. Ook niet in de start- en de aankomstzone. Gouverneur Decaluwé verfijnt het politiebesluit rond de wielerwedstrijden.

Gouverneur Decaluwé neemt dus maatregelen die in lijn zijn met wat zijn collega Van Cauter in Oost-Vlaanderen beslist. Het gaat om een verfijning van het politiebesluit dat al sinds 25 september 2020 van kracht is voor wielerwedstrijden.

Dat besluit stelt dat professionele, sportieve wedstrijden enkel zonder publiek kunnen plaatsvinden. Langs het volledige parcours van wielerwedstrijden is er geen publiek toegelaten. dat geldt ook voor de vertrek- en aankomstzones. Ook randactiviteiten langs het parcours zijn niet toegelaten in West-Vlaanderen. Voor geautoriseerden is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf één uur voor tot één uur na de doortocht van de wedstrijd. Het aangepaste politiebesluit geldt tot na de Ronde van Vlaanderen op 4 april.

“Voor de wielerfans zit er helaas niks anders op dan de voorjaarsklassiekers te volgen vanuit hun zetel”, aldus de gouverneur.