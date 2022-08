Ook West-Vlaamse duiven vermist na rampvlucht uit Zuid-Frankrijk

Duizenden wedstrijdduiven zijn vermist na een rampzalige vlucht vorige vrijdag vanuit de Zuid-Franse stad Narbonne. Amper een derde vond de weg naar huis. Ook van 1.500 West-Vlaamse duiven is voorlopig geen spoor.

Dat heeft wellicht met het slechte weer te maken. Een zware fout van de organisatie, zegt de duivenbond, die spreekt van een rampzalige vlucht.

Dominique Baert uit Handzame ziet zo’n 20.000 euro in rook opgaan. "Al mijn duiven die konden deelnemen namen deel: 10 oude en 23 jaarlingen", zegt Dominique bezorgd.

Oorzaak: slecht weer?

Aan de internationale wedstrijd namen 26.000 duiven deel uit verschillende landen. Slechts 6.000 haalden hun bestemming. Wellicht zitten de slechte weersomstandigheden daar voor iets tussen.

In totaal namen bijna 12.000 Belgische duiven deel aan de vlucht, waarvan ruim 2.000 uit West-Vlaanderen. Amper een derde is terug thuis, in onze provincie gaat het om iets meer dan 600 vogels.

"Prutsers!"

Duivenmelkers hebben kritiek op de organisator uit Luik. Zij vinden dat er in Frankrijk nooit toestemming mocht gegeven zijn om te vliegen.

Dominique is kwaad op de organisator: "Tuurlijk, zij hebben ze gelost. Je kan niet boos zijn op iemand anders. Je zorgt zelf het hele jaar voor de duiven. De duivenclubs en de vervoerders doen dat ook en dan verprutsen ze het daar. Er is geen ander woord voor: verprutsen!"

