Ook weer niet-voedingskramen op markt: "Meer van verwacht"

Ze zijn opgetogen dat ze opnieuw aan de slag kunnen, maar het marktbezoek is blijkbaar teruggelopen. Heel wat mensen zijn er toch niet gerust op om een markt te bezoeken, ook niet in Wevelgem.

Na vier weken verplichte sluiting, stonden ze er weer, de marktkramers met kleren, handtassen of lederwaren, kortom niet-essentiële goederen.

"Dat is een goed gevoel om voor het eindejaar nog te kunnen op de markt staan", zegt marktkramer Frank Tremerie. "We gingen anders een groot financieel debacle hebben, hé. Als we nog 14 dagen hadden moeten wachten, dan was het afgelopen, hé".

Geen overrompeling

Maar een overrompeling was het niet. Er zijn nog steeds strenge veiligheidsmaatregelen op de markt en misschien voelt een aantal bezoekers zich misschien niet helemaal veilig. Anderen hebben naar dit moment uitgekeken.

Nog voor de middag begonnen sommige marktkramers de spullen al op te bergen. De eerste dag na 4 weken zit er op, al is het misschien niet wat men ervan verwacht had. De hoop op een goed eindejaar geeft hen alvast goede moed om nog iets van 2020 te maken.