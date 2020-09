Vooral de opleiding agro- en biotechnologie in Roeselare met zes afstudeerrichtingen, zit erg in de lift. Daar noteert de hogeschool een stijging van 30%. Volgens Vives is dat een gevolg van de coronacrisis. Die zet het belang van onder meer de korte voedselketen en het wildleven in de verf zet. In Vlaanderen is Vives kampioen wat het afstandsonderwijs, met 2500 studenten op 15.000.