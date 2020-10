Ook Vives en Howest schakelen over naar code oranje

De bezettingsgraad op de campussen wordt verlaagd en telewerken wordt de norm. Beide scholen benadrukken wel dat het aantal besmettingen op de campussen tot nu toe beperkt bleef.

Vives, met campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout, brengt daarmee de bezetting terug naar 1 op 5 in auditoria. In andere lokalen zal er niets veranderen omdat daar al een beperking was. Verder verbiedt Vives alle studentenactiviteiten voor, tussen en na de lessen op de campus.

Ook in Howest wordt de bezettingsgraad aangepast, maar behouden labo's en praktijkruimten wel de volledige capaciteit. Verder worden daar de lestijden beperkt tot maximaal 90 minuten, met daarna een half uur verluchting. Ook wordt telewerken nog meer de norm voor het personeel. Ook in Howest worden alle studentenactiviteiten op de campussen geannuleerd.

Weinig besmettingen op de scholen

Beide scholen benadrukken dat de overschakeling naar code oranje een voorzorgsmaatregel is aangezien het aantal besmettingen op de scholen tot nu toe beperkt bleef.

"De heropleving van het coronavirus zet ons ertoe aan om nieuwe stappen te zetten. Ook al is het aantal besmettingen op onze hogeschool sinds de start van het academiejaar klein, toch voelen we het onze maatschappelijke taak om op dit moment een versnelling hoger te schakelen", aldus algemeen directeur van Vives Joris Hindryckx.

Howest noteerde de afgelopen tijd slechts 7 positieve tests per week onder de studenten en het personeel. Een einddatum voor de code oranje is voorlopig nog niet vastgelegd. "Op basis van de evolutie van de cijfers zullen we indien nodig verder verstrengen. We hopen echter dat we door onze gemeenschappelijke inspanningen en het naleven van de hygiëneregels de trend kunnen ombuigen", aldus algemeen directeur van Howest Lode De Geyter.