De gemeenteraad van Veurne weigert de komst van een nieuwe cannabidiolshop in de stad. Ze zijn vooral tegen de plek waarvoor een aanvraag was ingediend.

In de cannabidiolshop, die gemakshalve vaak cannabiswinkel wordt genoemd, vind je producten op basis van cannabidiol, een stof die in de cannabisplant zit. Maar over die producten is nog veel onduidelijkheid en er is ook nog geen duidelijke wetgeving.

De stad is in principe niet tegen zo’n winkel, klinkt het, en het heeft daarom een reglement goedgekeurd. Zo’n cannabidiolshop kan niet meer in een straal van 600 meter rond een school of een gebouw waar jeugdwerkingen plaatsvinden.

