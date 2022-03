Ook Veurne maakt zich klaar om vluchtelingen op te vangen

Deze voormiddag werden er in de residentie Zuidburg langs de Zuidburgweg in Veurne negen éénslaapkamerflats en één tweeslaapkamerflat klaar gemaakt om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Zuidburg is een residentie met assistentiewoningen. Er werden drie bedden geplaatst per slaapkamer en ook ander basismateriaal wordt nog voorzien.

De stad Veurne beschikt over twee tolken en een aantal buddies om de vluchtelingen bij te staan en wegwijs te maken in het gebouw en in andere voorzieningen in de stad, zoals scholen en winkels.

Wanneer de vluchtelingen aankomen is nog niet duidelijk, maar de eerste voorzieningen zijn alvast getroffen om deze mensen, waarvan de meeste moeders met kinderen zijn, bij te staan in hun dagelijkse behoeften. De flats waarin de vluchtelingen verblijven bevinden zich op het gelijkvloers en zijn niet verkocht of verhuurd.

Indien meer opvang voor Oekraïense vluchtelingen nodig zal zijn, zullen ook de eigenaars van de onverhuurde flats worden aangesproken om dit voor een beperkte periode beschikbaar te stellen voor deze mensen op de vlucht.