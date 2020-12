Ook vandaag ligt Dana Brugge plat

Bij transmissiefabrikant Dana in Brugge is er nog geen oplossing voor het conflict tussen arbeiders en directie.

Sinds gistermorgen ligt de fabriek plat en de stakers zijn niet van plan om snel toe te geven. De directie heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het ongenoegen van de arbeiders is groot. Ook vandaag stond weer de hele dag een stakerspost aan de poorten van Dana op het Brugse industrieterrein van Ten Briele.

Vraag naar extra-legale voordelen

Normaal werken hier zo'n 500 mensen, maar in de productiehallen is sinds gistermorgen vroeg niemand meer aan de slag. De zowat 360 arbeiders zijn al lang vragende partij voor extra-legale voordelen zoals een eenmalige premie en horecacheques. Maar volgens de directie is daar onvoldoende budget voor.