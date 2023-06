Ook tweede leerkracht uit Blankenberge langer in de cel

Naar aanleiding van het onderzoek dat tegen een 27-jarige leerkracht loopt, dook ondertussen nieuwe informatie op over een ander personeelslid van Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge. De leerkracht zou online mogelijk grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben tegenover minderjarigen. De slachtoffers zouden in dit geval echter geen leerlingen van de school zijn. Op basis van die informatie besliste de school om een interne tuchtprocedure op te starten. In dat kader werd hij net als L. preventief geschorst.

Maand langer in de cel

Bovendien werd ook tegen de tweede leerkracht een gerechtelijk onderzoek geopend. M.C. werd op donderdag 1 juni voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om de dertiger aan te houden op verdenking van aanzetten tot ontucht en grooming. De raadkamer in Brugge oordeelde dinsdagochtend dat hij in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. Zijn advocaat Dirk Vandamme wilde na afloop van de zitting niets kwijt.