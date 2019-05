Ook in Torhout bezorgdheid over hoogspanningslijn

"Zo'n 80 gezinnen worden getroffen", zeiden ze aan burgemeester Kristof Audenaert. De lijn zou drie kilometer over Torhouts gebied lopen, langs de E403. De actievoerders -ze waren met een dertigtal- vrezen voor gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid of leukemie. Ze hebben hun zorgen in een brief aan de burgemeester overhandigd.

Hoogspanningslijn Ventilus moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. In buurgemeenten Lichtervelde en Zedelgem was er eerder al protest tegen de mogelijke komst van de hoogspanningslijn van 380.000 volt.

