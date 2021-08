En niet alleen in Kortrijk kunnen festivals weer, ook in Damme is er dit weekend Campo Solar.

Om alles veilig te laten verlopen, werkt het evenement samen met het AZ Sint-Lucas zodat ook wie nog niet gevaccineerd is, mee kan dansen. Bij het festival is een testdorp ingericht door sneltesten weten de die nog niet volledig en lang genoeg gevaccineerd zijn of ze coronaproof zijn. Zijn ze negatief, dan mogen ook zij het festivalterrein op. Intussen zijn er al zo’n 150 bezoekers getest en was er nog niemand besmet met het virus. Het is ook maar een kleine moeite, vinden de festivalgangers.