Ook tandartsen beschermen zich extra tegen virus

Er gelden ook bij hen vaak strengere voorschriften. Tandarts Guillaume Vanhoutryve uit Brugge bijvoorbeeld draagt extra bescherming en behandelt enkel nog patiënten wiens gebit echt dringend verzorgd moet⁩ worden. Mensen die ziekteverschijnselen vertonen worden terug naar huis gestuurd. (Lees verder onder de foto)

Maar de tandartsen zijn ongerust, over hun eigen gezondheid, en die van hun patiënten. "Ik denk dat op dit ogenblik heel weinig mensen weten hoe groot het risico is, ook in de praktijk", klinkt het.