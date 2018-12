Vanmorgen was het her en der oppassen voor gladde wegen. En dat mocht ook een strooiwagen aan den lijve ondervinden...

In Poperinge kwam een strooiwagen in de sloot terecht, nadat hij aan het slippen ging op het gladde wegdek. De strooiwagen moest worden getakeld. De chauffeur was op zijn rem gaan staan om uit te wijken voor een dier. Zijn strooiwagen begon te slippen en zo belandde het voertuig op zijn zijkant in de sloot.