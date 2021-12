Ook sportwereld rekent op versoepelingen

Maar ze hopen eigenlijk dat het Overlegcomité vandaag al de maatregelen herbekijkt.

Nu is er geen publiek toegestaan bij de cross, de wielerbond mikt op 5.000 toeschouwers. Op 4 januari is er veldrijden in Gullegem, op 8 en 9 januari is er het Belgisch Kampioenschap in Middelkerke.

Ook in het voetbal en het basketbal hopen ze op versoepelingen. "Het is bijzonder vreemd dat je met 200 personen in de bioscoop naar een film kan gaan kijken, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalplein met een omtrek van enkele honderden meters in de buitenlucht mag staan", zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen. "Alle logica is zoek".

