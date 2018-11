Ook sector niet opgezet met megavoedselverkoop

Ook in de voedingssector liggen de megavoedselverkopen zwaar op de maag. Volgens de Vlaamse streekproducenten is de prijs onrealistisch en worden klanten bedrogen. Willy Deschildre uit Oostende is al vijftig jaar actief in de slagerijsector en voorzitter van de Vlaamse streekproducenten. Hij vindt dat de verkoop van massapakketten met etenswaren geen nieuwe trend mag worden. Het is volgens hem onmogelijk om kwaliteitsvol vlees aan één euro de kilo aan te bieden. "Het is niet alleen slecht voor de lokale handelaar. Het is slecht voor de landbouwer en voor iedereen die bezig is met etenswaren. Het zijn producten waarvan de herkomst wellicht niet gekend is. Bovendien wordt iedereen voor schud gezet en worden de mensen bedrogen. De pakketten kunnen volgens de reclame ook veranderen qua inhoud dat klopt niet met onze wetgeving"