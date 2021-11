Ook scholen moeten nieuwe coronaregels toepassen

Vanaf vandaag gaan ook de nieuwe maatregelen voor het onderwijs in. Scholen mogen zelf kiezen om geheel of gedeeltelijk over te schakelen op afstandsonderwijs of om te sluiten.

Klassen moeten ook sneller in quarantaine. Als er drie leerlingen positief testen in één week, moet de volledige klas thuis blijven. Tot nu was dat vanaf 4 leerlingen. Buitenschoolse activiteiten met overnachting zoals bos- of zeeklassen kunnen niet.

In de klas in een mondmasker nog altijd verplicht vanaf 10 jaar, tenzij je anderhalve meter afstand kan houden. In de refters, studiezalen en opvang worden klasgroepen strikt gescheiden. Bij het Guldensporencollege campus Kaai mag de tweede graad voltijds naar school. De derde graad krijgt deze week enkel en alleen online les.

Hoge druk

Directrice Elke Vandekerckhove zegt dat de druk toch wel hoog werd. "Heel wat leraren zitten in quarantaine, omdat de school van de kinderen sluit of omdat ze zelf in quarantaine moeten. Wij zagen dat we al hybride onderwijs moesten aanbieden. We denken dat het waardevoller wordt als we fulltime afstandsonderwijs doen. In andere campussen of in lagere graden is dat niet zo evident. Die examens starten pas binnen 14 dagen, waardoor we kiezen om het situatie per situatie en dag na dag te bekijken."